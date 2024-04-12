Олимпийская чемпионка по биатлону зарегистрировалась на псковский триатлон
Олимпийская чемпионка по биатлону Динара Смольская и призёр Олимпийских игр Антон Смольский зарегистрировались на псковский триатлон, который пройдёт 28 июля в Пскове. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Динара Смольская в составе сборной Белоруссии становилась чемпионкой Олимпийских игр 2018 года в эстафете. Она выйдет на старт забега «Ольгинский» на дистанции в пять километров.
Антон Смольский завоевал серебро на Олимпиаде в 2022 году. «Антон Смольский выбрал Псков для того, чтобы попробовать себя впервые в триатлоне. Опыт и физическая подготовка говорят о том, что Антон имеет все шансы оказаться на пьедестале», – говорится в сообщении пресс-службы турнира.
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