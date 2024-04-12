Псковский стоматолог: Зубную щётку ребёнку должен подбирать врач, а не родители

15:03, 12 апреля 2024, ПАИ

Зубную щётку ребёнку должен подбирать врач, а не родители, подчеркнула врач клиники «М-Дентал Детство» Татьяна Зинова в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» в Пскове.

«У кого-то зубки крупные, у кого-то поменьше. Щётка всегда подбирается по размеру, возрасту, по жёсткости. Для детей рекомендуются только мягкие щётки, а не средней жёсткости и тем более не жёсткие, так как ею же надо чистить и дёсны: от десны к режущему краю зубов выметающими движениями», – предупредила Татьяна Зинова.

Жёсткая щётка сделает процесс чистки дискомфортным. «Для детей можно выбирать и электрическую зубную щётку, но только техника чистки обязательно должна быть правильной, а то некоторые не умеют простой щёткой зубы чистить и тратят деньги на электрическую», – констатировала врач.