На здоровье детских зубов влияют микробы, сахар и беременность мамы

15:13, 12 апреля 2024, ПАИ

На здоровье детских зубов влияют микробы, сахар и беременность мамы, рассказала врач-стоматолог клиники «М-Дентал Детство» Татьяна Зинова в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» в Пскове.

«Например, временные зубы у малыша закладываются на 5-7-й неделе беременности. Закладка зачатков постоянных зубов происходит на пятом месяце, поэтому то, как проходит ваша беременность, оказывает большое влияние на будущее здоровье зубов ребёнка. Если в это время мама болеет, пьет лекарства, то это может плохо отразиться на зубах малыша», – пояснила специалист.

Она порекомендовала будущим мамам правильно питаться и употреблять продукты с кальцием. «Потому что плохие зубы по наследству не передаются, прикус и форма челюсти – да, но не качество зубов. Поэтому меньше сахара и больше гигиены», – посоветовала Татьяна Зинова.