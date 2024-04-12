Врач из Пскова: Детская стоматология в России опережает зарубежную
Детская стоматология в России опережает зарубежную на много шагов, заявила врач-стоматолог клиники «М-Дентал Детство» Татьяна Зинова в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» в Пскове.
«За рубежом иногда не лечат молочные зубы, а делать это необходимо. У меня лично есть пациенты, которые приезжают на лечение в Псков из-за границы», – рассказала врач.
Татьяна Зинова также напомнила, что залог здоровых зубов – правильная гигиена и низкоуглеводная диета.
«Маленьким детям надо ограничивать булки, печенья, соки, подросткам – фастфуд и газировки. Пасты рекомендуем низкоабразивные, если много кариеса, то паста должна быть с фтором, если поражений нет, то назначается паста с кальцием. Всё это подбирается индивидуально на приёме у врача», – уточнила Татьяна Зинова.
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