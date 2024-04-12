Исправлять прикус до 14 лет посоветовала псковский стоматолог

17:14, 12 апреля 2024, ПАИ

Прикус лучше исправлять до 14 лет, пока челюсть растет, порекомендовала врач-стоматолог клиники «М-Дентал Детство» Татьяна Зинова в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» в Пскове.

«Если в возрасте 5-6 лет после смены молочных зубов постоянные начнут расти криво, то это повод идти к стоматологу. Лучше заняться коррекцией прикуса раньше, чем позже. Тогда лечение пройдет быстрее и легче, чем во взрослом возрасте», – пояснила специалист.

Татьяна Зинова также рекомендовала не давать соску малышам старше года, чтобы она отрицательно не повлияла на прикус.