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В Псковской области началось ежегодное техобслуживание Вечных огней в канун 9 Мая

Специалисты АО «Газпром газораспределение Псков» приступили к проведению ежегодного технического обслуживания мемориальных комплексов, подключенных к газопроводам на постоянной основе, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

В Псковской области началось ежегодное техобслуживание Вечных огней в канун 9 Мая. Фото: Андрей Степанов

На обслуживании компании находятся восемь объектов на природном газе: мемориальный комплекс «Могила Неизвестного Советского Солдата» (г. Псков) и мемориальный комплекс на территории воинского кладбища (г. Невель), мемориалы Партизанской славы (рп. Дедовичи) и павшим освободителям города Дно (г. Дно), Мемориал памяти новосокольничан, отдавших жизнь за независимость своей Родины (г. Новосокольники), Вечные огни у памятника борцам за дело пролетарской революции (г. Псков), на Аллее Героев Великой Отечественной войны (г. Великие Луки) и на монументе «Стела Героям Великой Отечественной войны» (г. Печоры).

Специалисты чистят фильтры газораспределительных шкафов, к которым подключены горелки мемориалов, проверяют целостность подводящих газопроводов и всех соединений для исключения возможности утечек сварных и резьбовых соединений, регулируют пламя, а также убирают мусор, листву и нагар с газовых горелок.

«На территории Псковской области наши специалисты поддерживают состояние Вечных огней в надлежащем техническом состоянии. Вечный огонь является главным символом Победы, который никогда не должен погаснуть», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.

Мероприятия по техническому обслуживанию, реконструкции и переводу на природный газ мемориалов с Вечными огнями проводятся в рамках всероссийской акции «Священный долг. Вечная память», организуемой группой компаний «Газпром межрегионгаз» с 2015 года.

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