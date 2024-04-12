Пскович стал бронзовым призёром первенства России по спортивной борьбе

15:22, 12 апреля 2024, ПАИ

Пскович Александр Степанов стал бронзовым призёром первенства России по спортивной борьбе в дисциплине «панкратион традиционный». Соревнования проходят в Санкт-Петербурге с 10 по 14 апреля. Об этом сообщается в группе клуба единоборств «Спортивное единство» в соцсети «ВКонтакте».

В соревнованиях принимают участие псковичи, воспитанники клуба «Спортивное единство». Александр Степанов сумел стать призёром в первый день состязаний среди спортсменов 2011-2012 годов рождения в весовой категории до 50 килограммов.

Тренируют спортсмена Виктор Иваненков и Михаил Савеленко.

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