67-летнего пенсионера разыскивают в Псковской области

17:23, 12 апреля 2024, ПАИ

67-летнего Виктора Ткачёва разыскивают в Псковской области, сообщили ПАИ в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Мужчина проживает в Великих Луках. С 19 марта его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, седые короткие волосы, серо-зелёные глаза.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Виктора Ткачёва, просят обращаться по телефону 8-800-700-54-52 или 112.