67-летнего пенсионера разыскивают в Псковской области
67-летнего Виктора Ткачёва разыскивают в Псковской области, сообщили ПАИ в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Мужчина проживает в Великих Луках. С 19 марта его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, седые короткие волосы, серо-зелёные глаза.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении Виктора Ткачёва, просят обращаться по телефону 8-800-700-54-52 или 112.
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