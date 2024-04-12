Псковские энергетики признаны лучшими среди коллег с Северо-Запада

16:34, 12 апреля 2024, ПАИ

Псковский филиал компании «Россети Северо-Запад» победил в межрегиональных соревнованиях профессионального мастерства среди бригад по ремонту и обслуживанию подстанционного оборудования. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.

Второе место заняла команда Вологодского филиала, третье — команда Карельского филиала.

В соревнованиях принимали участие восемь команд: Архангельский, Вологодский, Карельский, Мурманский, Новгородский, Псковский, филиал в Республике Коми и «Россети-Янтарь» (Калининградская область).

Жюри соревнований возглавлял первый заместитель генерального директора — главный инженер «Россети Северо-Запад» Денис Ягодка.