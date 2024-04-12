Великолучанин стал бронзовым призёром первенства России по боксу
Великолучанин Кирилл Коршаков стал бронзовым призёром первенства России по боксу среди юношей 15-16 лет, которое проходит в Тверской области. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.
В полуфинальном поединке Кирилл Коршаков встречался с боксёром из Волгоградской области Прохором Старцевым. Великолучанин уступил в поединке единогласным решением судей.
Отметим, что Кирилл Коршаков является единственным представителем Псковской области на первенстве России среди юношей 15-16 лет.
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