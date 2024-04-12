Опочанка выиграла кусочек Луны в День космонавтики

16:22, 12 апреля 2024, ПАИ

Активистка из Опочки Алина Федорова стала победителем конкурса ко Дню космонавтики «Хочу Луну», организованного «Молодой гвардией». Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом ПАИ.

Для участия нужно было придумать фантазийный рассказ о первом российском городе на Луне, сделать креативное фото и написать поздравление с Днём космонавтики.

По итогам конкурса опочанка Алина Федорова стала победительницей и выиграла главный приз – лунный метеорит.

«Узнала о том, что выиграла, когда была на работе. Очень была рада и счастлива, что мои старания оценили и я заняла первое место среди сотен заявок со всей России. Мне сразу посыпались сообщения – поздравления от руководителей, от активистов, все были очень рады, как и я», – рассказала она.

По её словам, благодаря таким конкурсам каждый активист «может почувствовать свою сопричастность к космосу».

«Когда-то мой приз был частью космоса, а уже скоро я его буду держать в руках!» – сказала Алина Федорова.