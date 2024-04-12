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Политика

Валерий Кузьмин – о событиях в Донбассе в 2014 году: Россия сделает всё для того, чтобы донбасские ребята жили в лучших условиях

Донецкая и Луганская республики теперь входят в состав России, и страна делает всё возможное для донбасских ребят, чтобы они получили лучшее образование и условия для развития. Об этом заявил член Центрального совета Российского общества историков-архивистов, кандидат исторических наук Валерий Кузьмин.

На этой неделе прошло уже 10 лет с начала событий на Украине, которые не прекращаются до сих пор. «Сложно представить, что пережили люди, которые всё это время живут в Донбассе. Несколько месяцев назад я был в Санкт-Петербурге на открытии выставки «Мариуполь. Хроники возрождения». На ней были представлены исторические фотографии города, который освободили от фашистов во время Великой Отечественной, и современные фотографии освобожденного города в наши дни. Как тогда заметили выступающие, многие никогда не были в Мариуполе, а эта выставка позволила через «фотоокна» взглянуть на него, увидеть город в тяжёлые для его жителей времена в разные эпохи», – отметил Валерий Кузьмин.

За 10 лет выросло поколение, для которых звуки выстрелов и взрывов стали обыденностью, но благодаря тому, что ДНР И ЛНР теперь в составе России, будет сделано все возможное, чтобы донбасские ребята были счастливы, заключил он.

Напомним, что 6 апреля 2014 года на востоке Украины начались события, положившие начало вооруженному конфликту в Донбассе.

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