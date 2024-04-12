Потерянный орден героя Великой Отечественной войны из Себежа передали в музей

17:22, 12 апреля 2024, ПАИ

Потерянный орден Славы III степени героя Великой Отечественной войны, случайно найденный себежанином Евгением Андреевым, передали в краеведческий музей города. Об этом сообщает газета «Призыв».

Торжественная передача награды состоялась в Районном культурном центре Себежа сегодня, 12 апреля, отметили в издании.

Владельцем ордена является уроженец Себежа Виктор Федоренко, который в 1941 году был призван в ряды Красной армии. Он служил наводчиком противотанкового ружья в 83-й гвардейской стрелковой дивизии 250-го стрелкового полка. За мужество и героизм был награждён орденами и медалями, в том числе и орденом Славы III степени.

Во время проживания в Себежском районе Виктор Федоренко потерял орден, который спустя несколько лет нашёл местный житель Евгений Андреев. В течение двух лет поисковой отряд «Забытый батальон» вместе с мужчиной искали хозяина награды. По номеру на обратной стороне ордена удалось узнать сведения о его хозяине, но найти родных солдата не удалось, поэтому орден в качестве боевой реликвии передали в Себежский краеведческий музей, заключили в газете.