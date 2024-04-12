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Общество

В «Михайловском» ​снимают документальный фильм о младшем сыне Пушкина

Съёмки документального фильма о младшем сыне А. С. Пушкина Григории начались сегодня, 12 апреля, в Государственном музее-заповеднике «Михайловское». Над лентой работает съёмочная группа студии «Культура» (ГТРК «Санкт-Петербург»), режиссер Ирина Полухинских, редактор Анастасия Голец. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника.

Московская художница Лариса Антонова представляет портреты сыновей Пушкина, написанные ею специально для «Михайловского». Портрет Григория Александровича — справа. Фото из архива Пушкинского заповедника

В ближайшие дни в съёмках будут заняты и сотрудники музея. Так, хранитель мемориальной усадьбы «Михайловское», кандидат исторических наук Юлия Узенева расскажет о том, как после выхода в отставку в 1966 году Григорий Александрович переехал из Петербурга в псковское имение и какие преобразования произвёл здесь до того, как оно перешло в государственную собственность (1899). А хранитель мемориальной усадьбы «Тригорское» Римма Бурченкова сообщит интересные подробности о дружбе сына Пушкина с частым гостем дома Осиповых и Вульфов, внуком Анны Керн Юлием Шокальским, учёным географом и океанографом.

«Будущий фильм, — уточнили в музее, — войдёт в цикл программ под рабочим названием «Пушкины». Речь в этом проекте пойдёт о ближайших родственниках поэта: брате Льве, сестре Ольге, детях и внуках Александра Сергеевича и Натальи Николаевны. Документальный цикл в рамках празднования 225-летия со дня рождения А. С. Пушкина будет представлен на телеканале «Россия-Культура».

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