8-летняя девочка пострадала в ДТП в Пскове

17:22, 12 апреля 2024, ПАИ

Столкновение двух автомобилей произошло на улице Некрасова в Пскове. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП в автомобиле Hyundai пострадала 8-летняя девочка. Госпитализация не потребовалась.

На месте работают медицина катастроф, спасатели АСС, сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.