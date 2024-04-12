8-летняя девочка пострадала в ДТП в Пскове
Столкновение двух автомобилей произошло на улице Некрасова в Пскове. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
В результате ДТП в автомобиле Hyundai пострадала 8-летняя девочка. Госпитализация не потребовалась.
На месте работают медицина катастроф, спасатели АСС, сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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