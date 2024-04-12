Первоочередные противоаварийные работы ведутся в церкви Михаила Архангела с Городца в Пскове
Начинаются первоочередные противоаварийные работы в церкви Михаила Архангела с Городца. Планируется вырубка деревьев и кустарников, мероприятия по устройству распорных конструкций сводов церкви, усиление фасадных стен. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».
Церковь Михаила Архангела в Пскове является памятником истории и культуры федерального значения XV–XVIII веков. Предпроектные исследования включали работу археологов. Были выявлены новые факты об архитектурных объёмах церкви.
Памятник пострадал во время Великой Отечественной войны. В 1945 году был включён в список первоочередной реставрации центра Пскова. Обследование проводились Ю. П. Спегальским в 1945–1946 годах. Работы были завершены Э. П. Штольцер.
С 2019 года объект культурного наследия «Церковь Архангела Михаила с колокольней» включён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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