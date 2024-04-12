Обманувший трёх пожилых великолучан мошенник отправится за решётку на длительный срок
Мошенник, обманувший престарелых великолучан, отправится в колонию строгого режима на четыре года и десять месяцев. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
41-летний житель Череповца получил срок за серию мошенничеств по схеме «ваш родственник попал в ДТП».
Установлено, что в июле 2022 года мужчина выполнял роль курьера – ездил по адресам пожилых великолучан и петербуржцев, которым ранее мошенники сообщали о том, что их родственники совершили ДТП и пострадали сами. Он забирал у них деньги под предлогом помощи родственникам жертв, которые попали в беду.
В результате действий мошенников пострадали трое человек. Самому молодому из них – 71 год, а самому взрослому – 86 лет. Сумма ущерба составила более 2,5 миллиона рублей.
С учётом мнения государственного обвинителя суд приговорил мужчину к четырём годам и десяти месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.
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