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Общество

Обманувший трёх пожилых великолучан мошенник отправится за решётку на длительный срок

Мошенник, обманувший престарелых великолучан, отправится в колонию строгого режима на четыре года и десять месяцев. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

41-летний житель Череповца получил срок за серию мошенничеств по схеме «ваш родственник попал в ДТП».

Установлено, что в июле 2022 года мужчина выполнял роль курьера – ездил по адресам пожилых великолучан и петербуржцев, которым ранее мошенники сообщали о том, что их родственники совершили ДТП и пострадали сами. Он забирал у них деньги под предлогом помощи родственникам жертв, которые попали в беду.

В результате действий мошенников пострадали трое человек. Самому молодому из них – 71 год, а самому взрослому – 86 лет. Сумма ущерба составила более 2,5 миллиона рублей.

С учётом мнения государственного обвинителя суд приговорил мужчину к четырём годам и десяти месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

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