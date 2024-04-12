До +17 градусов ожидается в Псковской области 13 апреля

21:28, 12 апреля 2024, ПАИ

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 13 апреля. Погода без существенных осадков. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха по Псковской области ночью составит от +2 до +7 градусов, днём – от +12 до +17.

Атмосферное давление будет ниже нормы.