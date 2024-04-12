Вопрос о преобразовании Бежаницкого района будет вынесен на обсуждение районного Собрания депутатов
Очередные слушания по рассмотрению инициативы главы сельского поселения «Лющикская волость» об объединении сельских и городского поселений, входящих в состав муниципального образования «Бежаницкий район», в муниципальное образование «Бежаницкий муниципальный округ Псковской области» прошли сегодня в актовом зале администрации района. Об этом пишет районная газета «Сельская новь».
Каждый присутствовавший имел возможность задать вопросы, выразить свои сомнения, поделиться личным мнением, а муниципальные служащие – опытом работы, пишет газета.
В завершение слушаний по итогам прямого открытого голосования большинством голосов из числа присутствовавших граждан представительным органам муниципальных образований было рекомендовано проект одобрить и принять.
Теперь данный вопрос будет вынесен на обсуждение районного Собрания депутатов.
Вопрос о преобразовании Бежаницкого района будет вынесен на обсуждение районного Собрания депутатов
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