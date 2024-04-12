Вопрос о преобразовании Бежаницкого района будет вынесен на обсуждение районного Собрания депутатов

23:28, 12 апреля 2024, ПАИ

Очередные слушания по рассмотрению инициативы главы сельского поселения «Лющикская волость» об объединении сельских и городского поселений, входящих в состав муниципального образования «Бежаницкий район», в муниципальное образование «Бежаницкий муниципальный округ Псковской области» прошли сегодня в актовом зале администрации района. Об этом пишет районная газета «Сельская новь».

Каждый присутствовавший имел возможность задать вопросы, выразить свои сомнения, поделиться личным мнением, а муниципальные служащие – опытом работы, пишет газета.

В завершение слушаний по итогам прямого открытого голосования большинством голосов из числа присутствовавших граждан представительным органам муниципальных образований было рекомендовано проект одобрить и принять.

Теперь данный вопрос будет вынесен на обсуждение районного Собрания депутатов.