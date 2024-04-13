«Знакомство вслепую»: псковский киноактёр снял свой первый фильм в родном городе

09:18, 13 апреля 2024, ПАИ

Пскович Сергей Сергеев снял короткий метр «Знакомство вслепую» в родном городе.

Киноактёр, принявший участие в таких фильмах, как «Холоп», «Морские дьяволы», «Тайны следствия», «Союз спасения», стал студентом Санкт-Петербургского института кино и телевидения и уже снял курсовую работу.

«Самое главное в Пскове – великолепные локации. Хотелось показать красоты нашего города. Здесь есть и что снимать, и что показывать», – отметил он.

Планируется, что к середине апреля комедийный короткий метр будет готов. Подробнее о фильме, снятом в Пскове, можно прочесть в статье «АиФ-Псков».