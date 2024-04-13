Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Конкурс «Хрустальные звёздочки» прошёл в Пскове

Управление Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области провело региональный этап всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звёздочки – 2024». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления.

  • Всероссийский фестиваль-конкурс «Хрустальные звездочки» – это ежегодный творческий конкурс для детей
    Фото: пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области
  • Всероссийский фестиваль-конкурс «Хрустальные звездочки» – это ежегодный творческий конкурс для детей
    Фото: пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области
  • Всероссийский фестиваль-конкурс «Хрустальные звездочки» – это ежегодный творческий конкурс для детей
    Фото: пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области
  • Всероссийский фестиваль-конкурс «Хрустальные звездочки» – это ежегодный творческий конкурс для детей
    Фото: пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области
  • Всероссийский фестиваль-конкурс «Хрустальные звездочки» – это ежегодный творческий конкурс для детей
    Фото: пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области
  • Всероссийский фестиваль-конкурс «Хрустальные звездочки» – это ежегодный творческий конкурс для детей
    Фото: пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области
  • Всероссийский фестиваль-конкурс «Хрустальные звездочки» – это ежегодный творческий конкурс для детей
    Фото: пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области
  • Всероссийский фестиваль-конкурс «Хрустальные звездочки» – это ежегодный творческий конкурс для детей
    Фото: пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области
  • Всероссийский фестиваль-конкурс «Хрустальные звездочки» – это ежегодный творческий конкурс для детей
    Фото: пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области

Всероссийский фестиваль-конкурс «Хрустальные звёздочки» – это ежегодный творческий конкурс для детей работников Федеральной службы судебных приставов, иных правоохранительных и государственных органов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, участников СВО, воспитанников детских домов, школ-интернатов и других категорий детей.

Главная цель фестиваля-конкурса – создание условий для выявления и развития творческих способностей участников, укрепление основ духовно-нравственного единства общества, патриотического воспитания подрастающего поколения на всём пространстве Российской Федерации. Фестиваль-конкурс проходит в четыре этапа.

Участники выявляются в двух возрастных категориях – от 7 до 12 лет и от 13 до 18 лет – в трёх номинациях:

  • вокал (народное, классическое, эстрадное пение);
  • исполнительское мастерство (игра на музыкальных инструментах);
  • хореография (народный, классический, бальный, современный танец).

В работе оргкомитета и жюри всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звёздочки» принимают участие выдающиеся деятели отечественной культуры и искусства. У истоков фестиваля-конкурса стоял народный артист СССР Иосиф Кобзон, который был бессменным председателем жюри фестиваля-конкурса на протяжении многих лет.

Многие победители фестиваля-конкурса удостаивались чести выступать вместе с выдающимися мастерами искусств, участники фестиваля-конкурса ежегодно дают концерты на площадках нашей страны.

Конкурс предполагает знакомство с культурой, историей и географией многонациональной России, укрепление дружбы и взаимопонимания между народами. Участие в конкурсе позволяет найти новых друзей, получить яркие эмоции и впечатления.

Для победителей и призёров всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звёздочки» организовывают поездки во всероссийские детские центры «Орлёнок», «Фрегат», «Артек».

В этом году на конкурс поступило более 60 заявок, что составляет около 200 детей, участвующих в фестивале-конкурсе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 апреля 2024

53-летнего мужчину разыскивают в Псковской области
13 апреля 2024

До +14 градусов и дождь прогнозируют в Псковской области 14 апреля
13 апреля 2024

Более 200 детей из Белгородской области приехали по приглашению губернатора в Псковскую область
13 апреля 2024

Речное пассажирское судно «Иния» прибыло в Псковскую область
13 апреля 2024

Парад Победы не будут проводить в Псковской области в этом году
13 апреля 2024

Ремонт междворового проезда на улице Народной стартовал в Пскове
13 апреля 2024

Конкурс «Хрустальные звёздочки» прошёл в Пскове
13 апреля 2024

Для детей участников СВО провели тематический мастер-класс в День космонавтики

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...