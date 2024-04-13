Конкурс «Хрустальные звёздочки» прошёл в Пскове

11:25, 13 апреля 2024, ПАИ

Управление Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области провело региональный этап всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звёздочки – 2024». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления.



Фото: пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области



Фото: пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области



Фото: пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области



Фото: пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области



Фото: пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области



Фото: пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области



Фото: пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области



Фото: пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области



Фото: пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области

















Всероссийский фестиваль-конкурс «Хрустальные звёздочки» – это ежегодный творческий конкурс для детей работников Федеральной службы судебных приставов, иных правоохранительных и государственных органов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, участников СВО, воспитанников детских домов, школ-интернатов и других категорий детей.

Главная цель фестиваля-конкурса – создание условий для выявления и развития творческих способностей участников, укрепление основ духовно-нравственного единства общества, патриотического воспитания подрастающего поколения на всём пространстве Российской Федерации. Фестиваль-конкурс проходит в четыре этапа.

Участники выявляются в двух возрастных категориях – от 7 до 12 лет и от 13 до 18 лет – в трёх номинациях:

вокал (народное, классическое, эстрадное пение);

исполнительское мастерство (игра на музыкальных инструментах);

хореография (народный, классический, бальный, современный танец).

В работе оргкомитета и жюри всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звёздочки» принимают участие выдающиеся деятели отечественной культуры и искусства. У истоков фестиваля-конкурса стоял народный артист СССР Иосиф Кобзон, который был бессменным председателем жюри фестиваля-конкурса на протяжении многих лет.

Многие победители фестиваля-конкурса удостаивались чести выступать вместе с выдающимися мастерами искусств, участники фестиваля-конкурса ежегодно дают концерты на площадках нашей страны.

Конкурс предполагает знакомство с культурой, историей и географией многонациональной России, укрепление дружбы и взаимопонимания между народами. Участие в конкурсе позволяет найти новых друзей, получить яркие эмоции и впечатления.

Для победителей и призёров всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звёздочки» организовывают поездки во всероссийские детские центры «Орлёнок», «Фрегат», «Артек».

В этом году на конкурс поступило более 60 заявок, что составляет около 200 детей, участвующих в фестивале-конкурсе.