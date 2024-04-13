15 человек эвакуировали из жилого дома в результате пожара в Пскове
Возгорание произошло в подвале многоквартирного жилого дома на улице Гражданской в Пскове. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание. Эвакуировано 15 человек, спасены три человека.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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