15 человек эвакуировали из жилого дома в результате пожара в Пскове

16:50, 13 апреля 2024, ПАИ

Возгорание произошло в подвале многоквартирного жилого дома на улице Гражданской в Пскове. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание. Эвакуировано 15 человек, спасены три человека.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения. Обстоятельства произошедшего выясняются.