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Общество

15 человек эвакуировали из жилого дома в результате пожара в Пскове

Возгорание произошло в подвале многоквартирного жилого дома на улице Гражданской в Пскове. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание. Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание. Эвакуировано 15 человек, спасены три человека.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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