Михаил Ведерников пригласил псковичей на Дни пушкинской поэзии

17:50, 13 апреля 2024, ПАИ

Псковская область готовится к празднованию 225-летия со дня рождения поэта Александра Пушкина, сообщил в своём Telegram-канале глава региона Михаил Ведерников.

С 6 по 9 июня в рамках Дней пушкинской поэзии и русской культуры состоится целый ряд мероприятий:

в Святогорском монастыре 6 июня пройдёт литературно-поэтическая композиция студентов Всероссийского университета кинематографии имени С. А. Герасимова при участии Сергея Безрукова;

на поляне в Михайловском 7 июня состоится спектакль «Евгений Онегин» в исполнении Юрия Башмета и симфонического оркестра «Новая Россия» с участием Константина Хабенского и Ольги Литвиновой;

8 июня на главной сцене праздника выступит российская певица и музыкант Варвара Визбор;

9 июня в Пскове на территории дендропарка состоятся показы уникального спектакля, созданного специально в рамках Дней пушкинской поэзии Юрием Квятковским.

«Ждём всех в Пушкинских Горах и в Пскове», – отметил глава региона.

Ранее сообщалось, что в честь 225-летия со дня рождения поэта в Псковской области пройдёт около 100 мероприятий, среди них – фестивали, концерты, выставки, виртуальные проекты, квизы, пленэры художников, флешмобы и лекции.

С планом мероприятий, приуроченных к 225-летию Александра Пушкина, можно ознакомиться по ссылке.