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Общество

На выставке «Россия» состоялась церемония бракосочетания четырёх пар

На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ прошла церемония бракосочетания четырёх пар, пишет РИА Новости.

Церемония состоялась 12 апреля, в День космонавтики. Молодожёны приехали из нескольких областей – Воронежской, Амурской, Архангельской – и Санкт-Петербурга. Перед официальной процедурой молодожёнам предложили выбрать космические символы для своих будущих семей – звезду Мицар, Сириус, звезду Капеллу, Вегу или Альтаир.

Все четыре пары получили в качестве подарка экскурсию по Москве от столичного комитета по туризму, чайный сервиз с символикой выставки «Россия» и сувениры с символикой Дня космонавтики и даже сертификаты на посещение Байконура в день запуска ракеты-носителя.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина. Все регионы России представляют свои экспозиции, посвящённые самым важным достижениям в различных отраслях.

О том, как регион принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.

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