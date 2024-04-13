На выставке «Россия» состоялась церемония бракосочетания четырёх пар
На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ прошла церемония бракосочетания четырёх пар, пишет РИА Новости.
Церемония состоялась 12 апреля, в День космонавтики. Молодожёны приехали из нескольких областей – Воронежской, Амурской, Архангельской – и Санкт-Петербурга. Перед официальной процедурой молодожёнам предложили выбрать космические символы для своих будущих семей – звезду Мицар, Сириус, звезду Капеллу, Вегу или Альтаир.
Все четыре пары получили в качестве подарка экскурсию по Москве от столичного комитета по туризму, чайный сервиз с символикой выставки «Россия» и сувениры с символикой Дня космонавтики и даже сертификаты на посещение Байконура в день запуска ракеты-носителя.
Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина. Все регионы России представляют свои экспозиции, посвящённые самым важным достижениям в различных отраслях.
О том, как регион принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.
Михаил Ведерников обсудил вопросы поддержки бойцов СВО с Андреем Турчаком и Алексеем Наумцом