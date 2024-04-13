Водитель не справился с управлением и вылетел в кювет в Стругокрасненском районе

19:31, 13 апреля 2024, ПАИ

Водитель BMW не справился с управлением и вылетел в кювет в Стругокрасненском районе, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

ДТП произошло в деревне Феофилова Пустынь.

Водителю оказывается помощь на месте. Решается вопрос о госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.