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Происшествия

Водитель не справился с управлением и вылетел в кювет в Стругокрасненском районе

Водитель BMW не справился с управлением и вылетел в кювет в Стругокрасненском районе, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • Водитель BMW не справился с управлением и вылетел в кювет в Стругокрасненском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Водитель BMW не справился с управлением и вылетел в кювет в Стругокрасненском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Водитель BMW не справился с управлением и вылетел в кювет в Стругокрасненском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Водитель BMW не справился с управлением и вылетел в кювет в Стругокрасненском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

ДТП произошло в деревне Феофилова Пустынь.

Водителю оказывается помощь на месте. Решается вопрос о госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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