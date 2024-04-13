Водитель не справился с управлением и вылетел в кювет в Стругокрасненском районе
Водитель BMW не справился с управлением и вылетел в кювет в Стругокрасненском районе, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
ДТП произошло в деревне Феофилова Пустынь.
Водителю оказывается помощь на месте. Решается вопрос о госпитализации.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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