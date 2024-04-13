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Встреча ветеранов войск ПВО состоялась в Опочке

Встреча ветеранов войск противовоздушной обороны (ПВО) прошла в Опочке, пишет газета «Красный маяк».

Встреча ветеранов войск ПВО состоялась в Опочке. Фото: газета «Красный маяк»

Встреча была приурочена ко Дню войск противовоздушной обороны, который отмечается 14 апреля.

На встрече присутствовало более 30 человек. С наступающим профессиональным праздником собравшихся поздравил ветеран воинской службы войск ПВО Александр Волочков. Он пожелал всем здоровья, мирного неба и всего самого наилучшего.

Присутствующие возложили цветы к памятной стеле зенитно-ракетного училища. В завершение встречи ветераны сфотографировались на память, заключили в газете.

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