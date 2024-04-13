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Общество

Для школьников из Пушкинских Гор провели профориентационное занятие

Для учащихся 8–10 классов из Пушкиногорской средней общеобразовательной школы имени А. С. Пушкина провели профориентационное занятие, пишет газета «Пушкинский край».

Для школьников из Пушкинских Гор провели профориентационное занятие. Фото: газета «Пушкинский край»

Курсанты Санкт-Петербургского университета МВД России Павел Кузьмин и Елена Кудряшова рассказали ученикам школы о порядке поступления в юридические вузы системы МВД России, особенностях учебного процесса и различных направлениях деятельности полицейских, о требованиях, которые предъявляются к кандидатам, решившим поступать в учебные заведения МВД России, о социальных гарантиях, которые государство предоставляет полицейским.

Учащиеся посмотрели обучающие фильмы и получили ответы на возникшие вопросы. Им вручили буклеты с необходимой для абитуриентов информацией.

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