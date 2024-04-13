Для школьников из Пушкинских Гор провели профориентационное занятие

20:36, 13 апреля 2024, ПАИ

Для учащихся 8–10 классов из Пушкиногорской средней общеобразовательной школы имени А. С. Пушкина провели профориентационное занятие, пишет газета «Пушкинский край».

Курсанты Санкт-Петербургского университета МВД России Павел Кузьмин и Елена Кудряшова рассказали ученикам школы о порядке поступления в юридические вузы системы МВД России, особенностях учебного процесса и различных направлениях деятельности полицейских, о требованиях, которые предъявляются к кандидатам, решившим поступать в учебные заведения МВД России, о социальных гарантиях, которые государство предоставляет полицейским.

Учащиеся посмотрели обучающие фильмы и получили ответы на возникшие вопросы. Им вручили буклеты с необходимой для абитуриентов информацией.