Какие вакцины нужно делать взрослым, рассказала врач

23:19, 13 апреля 2024, ПАИ

Люди младше 55 лет в обязательном порядке должны сделать прививку от вирусного гепатита В, пожилые – от пневмококка, пишет «Газета.ру» со ссылкой на врача-инфекциониста, ведущего консультанта по лабораторной медицине, ведущего эксперта Центра молекулярной диагно­стики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргариту Провоторову.

Люди старше 65 нуждаются в вакцине от пневмококка, особенно призывники. А женщинам, которые планируют ребёнка, требуется вакцина от краснухи, потому что это заболевание является опасным для плода.

И женщинам, и мужчинам следует прививаться против ВПЧ. Вакцинация защищает от рака шейки матки, полового члена и плоскоклеточной карциномы ануса. Лучше всего привиться в раннем подростковом возрасте, но можно сделать это и позже.

Кроме того, людям, которые планируют путешествие на Алтай, в Новосибирск и Карелию, нужно привиться против клещевого энцефалита, а тем, кто уезжает в Азию, – против гепатита А, заключила врач.