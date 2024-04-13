Какие вакцины нужно делать взрослым, рассказала врач
Люди младше 55 лет в обязательном порядке должны сделать прививку от вирусного гепатита В, пожилые – от пневмококка, пишет «Газета.ру» со ссылкой на врача-инфекциониста, ведущего консультанта по лабораторной медицине, ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргариту Провоторову.
Люди старше 65 нуждаются в вакцине от пневмококка, особенно призывники. А женщинам, которые планируют ребёнка, требуется вакцина от краснухи, потому что это заболевание является опасным для плода.
И женщинам, и мужчинам следует прививаться против ВПЧ. Вакцинация защищает от рака шейки матки, полового члена и плоскоклеточной карциномы ануса. Лучше всего привиться в раннем подростковом возрасте, но можно сделать это и позже.
Кроме того, людям, которые планируют путешествие на Алтай, в Новосибирск и Карелию, нужно привиться против клещевого энцефалита, а тем, кто уезжает в Азию, – против гепатита А, заключила врач.