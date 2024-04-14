Внедорожник протаранил припаркованный автомобиль и перевернулся в Пскове

10:39, 14 апреля 2024, ПАИ

Водитель внедорожника протаранил автомобиль и опрокинулся в Пскове, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Водитель автомобиля Great Wall Hover H5 не справился с управлением и столкнулся с припаркованным автомобилем Volkswagen на улице Крупской. После этого внедорожник опрокинулся.

Пострадавших нет.

На месте работали медицина катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции и полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.