Внедорожник протаранил припаркованный автомобиль и перевернулся в Пскове
Водитель внедорожника протаранил автомобиль и опрокинулся в Пскове, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Водитель автомобиля Great Wall Hover H5 не справился с управлением и столкнулся с припаркованным автомобилем Volkswagen на улице Крупской. После этого внедорожник опрокинулся.
Пострадавших нет.
На месте работали медицина катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции и полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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