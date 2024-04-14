Дождь прогнозируют в Псковской области 15 апреля
Облачная погода ожидается на территории Псковской области 15 апреля, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Небольшой, днём местами умеренный дождь пройдёт по территории региона.
Будет дуть ветер западных, юго-западных направлений со скоростью 9-14 метров в секунду.
Температура воздуха по Псковской области ночью составит от +2 до +7 градусов, днём – от +5 до +10.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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