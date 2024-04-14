Более четверти россиян проведут летний отпуск в поездках по России
26 % псковичей проведут летние отпуска в поездках по России, следует из опроса сервиса Superjob.
В пятёрку самых популярных направлений вошли Краснодарский край, Крымский полуостров, Алтай, озеро Байкал и Санкт-Петербург.
20 % респондентов планируют отдыхать летом на даче или в деревне.
Отпуск дома проведут 17 % псковичей. Отдыхать за границей будут 7 % опрошенных. Среди самых востребованных зарубежных направлений – Турция, Египет, Таиланд, ОАЭ и Мальдивы.
При этом у 14 % не будет отпуска летом.
В поездки по стране и за границу чаще планируют отправиться респонденты с зарплатой от ста тысяч рублей в месяц.
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