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Общество

Более четверти россиян проведут летний отпуск в поездках по России

26 % псковичей проведут летние отпуска в поездках по России, следует из опроса сервиса Superjob.

В пятёрку самых популярных направлений вошли Краснодарский край, Крымский полуостров, Алтай, озеро Байкал и Санкт-Петербург.

20 % респондентов планируют отдыхать летом на даче или в деревне.

Отпуск дома проведут 17 % псковичей. Отдыхать за границей будут 7 % опрошенных. Среди самых востребованных зарубежных направлений – Турция, Египет, Таиланд, ОАЭ и Мальдивы.

При этом у 14 % не будет отпуска летом.

В поездки по стране и за границу чаще планируют отправиться респонденты с зарплатой от ста тысяч рублей в месяц.

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