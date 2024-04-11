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Экономика

В России рекордно вырос спрос на дачи

Спрос на дачи вырос на рекордные 31 %, пишут «Известия» со ссылкой на федеральную компанию «Этажи».

Возможной причиной такого увеличения спроса к приобретению дач эксперт назвал сокращение доступности участков под индивидуальное жилищное строительство, а также возможности покупки дач по льготной ипотеке.

В основном дачи покупают семьи с детьми, частные инвесторы и те, кто хочет построить на дачных землях дом для постоянного проживания. «Вблизи крупных городов часть дачных обществ имеют более выгодное расположение, чем новая коттеджная застройка, а цены на земельные участки оказываются ниже, чем в сегменте ИЖС», – пояснил руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков.

В первую очередь скупают участки, требующие отсыпки или со старыми домами под снос, отметил он. В некоторых популярных локациях средняя стоимость дач выросла по сравнению с прошлым годом в 1,5-2 раза, поскольку скупили все самые бюджетные участки. При этом часть из них купили инвесторы, которые затем выставляют приобретенные зимой участки с наценкой 25-30%.

Эксперт также отметил, что спрос на дачи может вырасти еще на 15-20 %. Причиной этому может стать риск ограничения льготной ипотеки, которая позволяет сейчас покупать дачи по рекордно низкой ипотечной ставке, а также брать кредит на строительство дома собственными силами.

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