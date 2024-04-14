Жители Себежского района массово проводят субботники
Жители Себежского района массово выходят на субботники, пишет районная газета «Призыв».
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Фото: газета «Призыв» и Валентина Мигунова
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Фото: газета «Призыв» и Валентина Мигунова
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Фото: газета «Призыв» и Валентина Мигунова
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Фото: газета «Призыв» и Валентина Мигунова
Жители деревни Исаково Себежского привели в порядок братское захоронение погибшим в годы Великой Отечественной войны, а также территории вокруг своих домов.
В Себеж горожане также активно выходят на уборку придомовых территорий.
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