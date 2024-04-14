Жители Себежского района массово проводят субботники

14:31, 14 апреля 2024, ПАИ

Жители Себежского района массово выходят на субботники, пишет районная газета «Призыв».



Фото: газета «Призыв» и Валентина Мигунова



Фото: газета «Призыв» и Валентина Мигунова



Фото: газета «Призыв» и Валентина Мигунова



Фото: газета «Призыв» и Валентина Мигунова







Жители деревни Исаково Себежского привели в порядок братское захоронение погибшим в годы Великой Отечественной войны, а также территории вокруг своих домов.

В Себеж горожане также активно выходят на уборку придомовых территорий.