Профосмотры детей и подростков проводят по выходным в Островской больнице

14:57, 14 апреля 2024, ПАИ

Профилактические осмотры детей и подростков проводят по выходным в Островской межрайонной больнице. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

По субботам в педиатрическом отделении поликлиники медосмотр проводят островские специалисты и приглашённые из Пскова врачи.

«Медицинский осмотр, проводимый опытными профессионалами, включая неврологов, эндокринологов, офтальмологов, ортопедов и других специалистов, позволит выявить потенциальные проблемы и предоставить своевременную помощь», – отметили в региональном комитете.

Специалисты также консультируют родителей и подростков по вопросам здорового образа жизни.