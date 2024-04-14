Профосмотры детей и подростков проводят по выходным в Островской больнице
Профилактические осмотры детей и подростков проводят по выходным в Островской межрайонной больнице. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.
По субботам в педиатрическом отделении поликлиники медосмотр проводят островские специалисты и приглашённые из Пскова врачи.
«Медицинский осмотр, проводимый опытными профессионалами, включая неврологов, эндокринологов, офтальмологов, ортопедов и других специалистов, позволит выявить потенциальные проблемы и предоставить своевременную помощь», – отметили в региональном комитете.
Специалисты также консультируют родителей и подростков по вопросам здорового образа жизни.
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