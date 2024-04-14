Холодную воду отключат в домах на улице Ботвина в Великих Луках 15 апреля

15:34, 14 апреля 2024, ПАИ

Холодная вода будет отключена в домах на улице Ботвина 15 апреля, пишет Luki-News со ссылкой на МП «Водоканал».

В связи с проведением аварийных ремонтных работ на водопроводе с 9:00 до 13:00 подачу холодного водоснабжения прекратят в многоквартирные дома № 1, 3, в корпусах № 1 и 2 дома № 5, в корпусах № 1, 2 и 3 дома № 7, в корпусы № 1, 2 и 3 дома № 9, в корпусах № 1, 2 и 3 дома № 11, а также в дом № 13 на улице Ботвина.