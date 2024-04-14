Холодную воду отключат в домах на улице Ботвина в Великих Луках 15 апреля
Холодная вода будет отключена в домах на улице Ботвина 15 апреля, пишет Luki-News со ссылкой на МП «Водоканал».
В связи с проведением аварийных ремонтных работ на водопроводе с 9:00 до 13:00 подачу холодного водоснабжения прекратят в многоквартирные дома № 1, 3, в корпусах № 1 и 2 дома № 5, в корпусах № 1, 2 и 3 дома № 7, в корпусы № 1, 2 и 3 дома № 9, в корпусах № 1, 2 и 3 дома № 11, а также в дом № 13 на улице Ботвина.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
14 апреля 2024
Псковская область на всероссийском конкурсе стала лучшим субъектом России по поддержке ТОС
14 апреля 2024
В Госдуме предложили выплачивать декретные пособия до полутора лет на основе 60% среднего заработка