Укравшую продукты девушку задержали росгвардейцы в Пскове
Сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области задержали девушку, укравшую продукты. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
Сегодня, 14 апреля, в 14:50 росгвардейцы получили сообщение о срабатывании тревожной кнопки в магазине на улице Труда.
На месте происшествия сотрудники ведомства задержали 24-летнюю псковичку, которая украла из торгового зала продукты. По факту хищения проводится проверка.
Ранее росгвардейцы задержали 47-летнего псковича, который вынес через кассовый узел продукты и не заплатил за них.
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