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Происшествия

Укравшую продукты девушку задержали росгвардейцы в Пскове

Сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области задержали девушку, укравшую продукты. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Укравшую продукты девушку задержали росгвардейцы в Пскове. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области

Сегодня, 14 апреля, в 14:50 росгвардейцы получили сообщение о срабатывании тревожной кнопки в магазине на улице Труда.

На месте происшествия сотрудники ведомства задержали 24-летнюю псковичку, которая украла из торгового зала продукты. По факту хищения проводится проверка.

Ранее росгвардейцы задержали 47-летнего псковича, который вынес через кассовый узел продукты и не заплатил за них.

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