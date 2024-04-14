Укравшую продукты девушку задержали росгвардейцы в Пскове

15:58, 14 апреля 2024, ПАИ

Сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области задержали девушку, укравшую продукты. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Сегодня, 14 апреля, в 14:50 росгвардейцы получили сообщение о срабатывании тревожной кнопки в магазине на улице Труда.

На месте происшествия сотрудники ведомства задержали 24-летнюю псковичку, которая украла из торгового зала продукты. По факту хищения проводится проверка.

Ранее росгвардейцы задержали 47-летнего псковича, который вынес через кассовый узел продукты и не заплатил за них.