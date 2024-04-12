Росгвардйцы задержали укравшего продукты псковича

10:53, 12 апреля 2024, ПАИ

Сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области задержали псковича, который обокрал магазин. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

11 апреля около 18:00 экипажу группы задержания поступило сообщение, что в магазине на Рижском проспекте сработала тревожная кнопка.

В магазине росгвардейцы задержали 47-летнего псковича, который вынес через кассовый узел продукты. При этом мужчина за них не заплатил.

По данному факту проводится проверка.