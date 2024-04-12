Росгвардйцы задержали укравшего продукты псковича
Сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области задержали псковича, который обокрал магазин. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
11 апреля около 18:00 экипажу группы задержания поступило сообщение, что в магазине на Рижском проспекте сработала тревожная кнопка.
В магазине росгвардейцы задержали 47-летнего псковича, который вынес через кассовый узел продукты. При этом мужчина за них не заплатил.
По данному факту проводится проверка.
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