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Первые паспорта вручили 14-летним великолучанам

Церемония вручения паспортов гражданина Российской Федерации обучающимся общеобразовательных учреждений прошла в краеведческом музее Великих Лук. Об этом пишет Luki-News со ссылкой на отдел по молодёжной политике.

Первые паспорта вручили 14-летним великолучанам. Фото: отдел по молодёжной политике

Паспорт впервые получили 15 великолучан.

Документы им вручали депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Кислицин и заместитель главы администрации Великих Лук Екатерина Семенова.

Кроме паспортов, ребята также получили сувениры от отдела по молодёжной политике и «Движения первых».

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