Первые паспорта вручили 14-летним великолучанам

17:30, 14 апреля 2024, ПАИ

Церемония вручения паспортов гражданина Российской Федерации обучающимся общеобразовательных учреждений прошла в краеведческом музее Великих Лук. Об этом пишет Luki-News со ссылкой на отдел по молодёжной политике.

Паспорт впервые получили 15 великолучан.

Документы им вручали депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Кислицин и заместитель главы администрации Великих Лук Екатерина Семенова.

Кроме паспортов, ребята также получили сувениры от отдела по молодёжной политике и «Движения первых».