Первые паспорта вручили 14-летним великолучанам
Церемония вручения паспортов гражданина Российской Федерации обучающимся общеобразовательных учреждений прошла в краеведческом музее Великих Лук. Об этом пишет Luki-News со ссылкой на отдел по молодёжной политике.
Паспорт впервые получили 15 великолучан.
Документы им вручали депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Кислицин и заместитель главы администрации Великих Лук Екатерина Семенова.
Кроме паспортов, ребята также получили сувениры от отдела по молодёжной политике и «Движения первых».
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