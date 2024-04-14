Специалисты продолжают реставрацию Стефаниевской церкви Мирожского монастыря

17:59, 14 апреля 2024, ПАИ

Реставрационные работы продолжаются в Стефаниевской церкви XVII века Мирожского монастыря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе АНО «Возрождение объектов культурного наследия города Пскова (Псковской области)».



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия города Пскова (Псковской области)»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия города Пскова (Псковской области)»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия города Пскова (Псковской области)»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия города Пскова (Псковской области)»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия города Пскова (Псковской области)»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия города Пскова (Псковской области)»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия города Пскова (Псковской области)»













Специалисты проводят подготовку стропил братского корпуса, вычинку кирпича колокольни, барабана, фасадов, подготовку к пескоструйной обработке поверхностей, подготовку и кладку камня главки церкви. Также началась замена кладки кирпича колокольни.

Работы обусловлены задачами проекта реставрации памятника архитектуры федерального значения «Ансамбль Мирожского монастыря».

В 2020-2021 годах были проведены предпроектные археологические изыскания. Раскопки выполнены на участках проектирования системы водоотведения Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря.