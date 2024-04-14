Ещё с шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области

18:40, 14 апреля 2024, ПАИ

Ещё с шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области, сообщил в своём Telegram-канале глава региона Михаил Ведерников.



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова











При исполнении воинского долга погибли гвардии младший лейтенант Роман Колчин; гвардии рядовой Андрей Вандаев; гвардии рядовой Александр Добрынин; гвардии рядовой Игорь Минчинский; рядовой Алексей Миленков; рядовой Евгений Сабуров.

«Приношу искренние соболезнования родным и близким. Семьям обязательно окажем всю необходимую помощь. Вечная память и вечная слава нашим Героям», – написал губернатор.