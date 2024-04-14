Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ещё с шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области

Ещё с шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области, сообщил в своём Telegram-канале глава региона Михаил Ведерников.

  • Ещё с шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • Ещё с шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • Ещё с шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • Ещё с шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • Ещё с шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • Ещё с шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

При исполнении воинского долга погибли гвардии младший лейтенант Роман Колчин; гвардии рядовой Андрей Вандаев; гвардии рядовой Александр Добрынин; гвардии рядовой Игорь Минчинский; рядовой Алексей Миленков; рядовой Евгений Сабуров.

«Приношу искренние соболезнования родным и близким. Семьям обязательно окажем всю необходимую помощь. Вечная память и вечная слава нашим Героям», – написал губернатор.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 апреля 2024

Уникальные камни можно увидеть в Дно
14 апреля 2024

Более двух тысяч человек приняли участие в ярмарке трудоустройства в Псковской области
14 апреля 2024

Ещё с шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области
14 апреля 2024

Две команды великолукского лицея №11 вышли в финал лиги дебатов «Истина»
14 апреля 2024

Специалисты продолжают реставрацию Стефановской церкви Мирожского монастыря
14 апреля 2024

Первые паспорта вручили 14-летним великолучанам
14 апреля 2024

Жители Изборска провели масштабную уборку городского кладбища
14 апреля 2024

Псковская область на всероссийском конкурсе стала лучшим субъектом России по поддержке ТОС

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...