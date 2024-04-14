Ещё с шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области
Ещё с шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области, сообщил в своём Telegram-канале глава региона Михаил Ведерников.
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Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
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Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
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Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
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Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
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Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
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Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
При исполнении воинского долга погибли гвардии младший лейтенант Роман Колчин; гвардии рядовой Андрей Вандаев; гвардии рядовой Александр Добрынин; гвардии рядовой Игорь Минчинский; рядовой Алексей Миленков; рядовой Евгений Сабуров.
«Приношу искренние соболезнования родным и близким. Семьям обязательно окажем всю необходимую помощь. Вечная память и вечная слава нашим Героям», – написал губернатор.
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