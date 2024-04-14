Псковичей приглашают поговорить о стихах

19:27, 14 апреля 2024, ПАИ

Жителей Псковской области приглашают принять участие в круглом столе «Стихи не пишутся – случаются» – дискуссию о поэзии, которая состоится 20 апреля в рамках Всероссийской акции «Библионочь-2024». Об этом ПАИ сообщили в Псковском отделении Союза писателей России.

На мероприятии обсудят, первична ли идея стихотворения или его первая строчка. Кроме того, расскажут о том, можно ли писать стихотворения без вдохновения.

Круглый стол состоится 20 апреля в голубом зале областной библиотеки имени Курбатова. Кроме того, на мероприятии прозвучат стихотворения в авторском исполнении.

Круглый стол состоится в рамках мероприятий библиотеки имени Курбатова по всероссийской акции «Библионочь:2024. Читаем всей семьёй».