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Культура

Псковичей приглашают поговорить о стихах

Жителей Псковской области приглашают принять участие в круглом столе «Стихи не пишутся – случаются» – дискуссию о поэзии, которая состоится 20 апреля в рамках Всероссийской акции «Библионочь-2024». Об этом ПАИ сообщили в Псковском отделении Союза писателей России.

На мероприятии обсудят, первична ли идея стихотворения или его первая строчка. Кроме того, расскажут о том, можно ли писать стихотворения без вдохновения.

Круглый стол состоится 20 апреля в голубом зале областной библиотеки имени Курбатова. Кроме того, на мероприятии прозвучат стихотворения в авторском исполнении.

Круглый стол состоится в рамках мероприятий библиотеки имени Курбатова по всероссийской акции «Библионочь:2024. Читаем всей семьёй».

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