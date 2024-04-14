Уникальные камни можно увидеть в Дно

19:58, 14 апреля 2024, ПАИ

Выставка о камнях открыла в музейно-выставочном центре Дно. Об этом сообщает газета «Дновец».



Фото: Дновец



Фото: Дновец



Фото: Дновец



Фото: Дновец



Фото: Дновец



Фото: Дновец



Фото: Дновец













Экспонаты дновскому музею подарил доктор технических наук, профессор Павел Малахов и Владимир Михайлов.

Среди того, что можно увидеть на площадке, есть агат, глендонит, аметист, а также камни с отпечатками трилобитов и ракушкой-аммонита. Также гости могут посмотреть на окаменевшее растение триасового периода.

Отметим, что трилобиты относятся к классу морских членистоногих кембрийского периода. На сегодняшний день они считаются вымершими.