Уникальные камни можно увидеть в Дно
Выставка о камнях открыла в музейно-выставочном центре Дно. Об этом сообщает газета «Дновец».
Экспонаты дновскому музею подарил доктор технических наук, профессор Павел Малахов и Владимир Михайлов.
Среди того, что можно увидеть на площадке, есть агат, глендонит, аметист, а также камни с отпечатками трилобитов и ракушкой-аммонита. Также гости могут посмотреть на окаменевшее растение триасового периода.
Отметим, что трилобиты относятся к классу морских членистоногих кембрийского периода. На сегодняшний день они считаются вымершими.
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