В Красногородске открылась выставка местного художника
В Красногородском районе прошёл вечер в честь юбилея местного художника Виталия Игнатьева. В выставочном зале открылась его персональная выставка, пишет газета «Заря».
Поздравления юбиляру прозвучали от директора Красногородского досугового объединения Марины Егоровой и председателя отделения «Союза пенсионеров России» Ларисы Черкасовой.
Кроме того, искусствовед Игорь Лагунин и заведующая историко-краеведческой библиотекой Пскова Людмила Русанова выразили своё восхищение работами художника и пожелали ему ещё долгих лет жизни и творчества.
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