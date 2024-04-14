Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

В Красногородске открылась выставка местного художника

В Красногородском районе прошёл вечер в честь юбилея местного художника Виталия Игнатьева. В выставочном зале открылась его персональная выставка, пишет газета «Заря».

Фото здесь и далее: газета «Заря»

Поздравления юбиляру прозвучали от директора Красногородского досугового объединения Марины Егоровой и председателя отделения «Союза пенсионеров России» Ларисы Черкасовой.

Кроме того, искусствовед Игорь Лагунин и заведующая историко-краеведческой библиотекой Пскова Людмила Русанова выразили своё восхищение работами художника и пожелали ему ещё долгих лет жизни и творчества.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 апреля 2024

В Красногородске открылась выставка местного художника
14 апреля 2024

Уникальные камни можно увидеть в Дно
13 апреля 2024

Мероприятия в честь виртуоза-балалаечника Бориса Трояновского прошли в Новоржеве
13 апреля 2024

Михаил Ведерников пригласил псковичей на Дни пушкинской поэзии
13 апреля 2024

«Знакомство вслепую»: псковский киноактёр снял свой первый фильм в родном городе 
12 апреля 2024

Гала-концерт Псковского открытого конкурса исполнителей на русских народных инструментах пройдёт 21 апреля
12 апреля 2024

Выставка художника Сергея Сиренко открылась в Пушкинском заповеднике
12 апреля 2024

Международная конференция «Истоки. Истина. Искусство» открылась в Великих Луках

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...