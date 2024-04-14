В Красногородске открылась выставка местного художника

20:37, 14 апреля 2024, ПАИ

В Красногородском районе прошёл вечер в честь юбилея местного художника Виталия Игнатьева. В выставочном зале открылась его персональная выставка, пишет газета «Заря».

Поздравления юбиляру прозвучали от директора Красногородского досугового объединения Марины Егоровой и председателя отделения «Союза пенсионеров России» Ларисы Черкасовой.

Кроме того, искусствовед Игорь Лагунин и заведующая историко-краеведческой библиотекой Пскова Людмила Русанова выразили своё восхищение работами художника и пожелали ему ещё долгих лет жизни и творчества.