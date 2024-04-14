Юнармейцы в Опочке убрали братское захоронение

23:43, 14 апреля 2024, ПАИ

Юнармейцы в Опочецком районе вместе с родителями привели в порядок братское захоронение в деревне Емельянцево в рамках акции «Верни герою имя». Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете семей воинов Отечества.

Участники акции навели порядок на захоронении и прилегающей территории, очистили постамент и ограду памятника, убрали опавшую листву, спилили по периметру мемориала аварийные деревья и кустарник.

«Мы глубоко чтим память наших солдат, наших воинов. Мы помним свою историю и пытаемся всеми силами отдать дань уважения тем, кто сражался за нас. Своим примером мы призываем всех молодых ребят активнее принимать участие в подобных акциях, ведь это действительно очень важно!» – отметили юнармейцы.