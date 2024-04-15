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Общество

Тит Ледолом наступил по народному календарю

Тит Ледолом, которого почитает православная церковь, наступил сегодня, 15 апреля, по народному календарю, сообщает calend.ru.

Считалось, что в этот день водоёмы окончательно освобождаются ото льда. За этим процессом нужно было внимательно наблюдать, так как по льду можно судить о том, каким будет год: если лёд утонет, то год будет сложным, если полая вода разольётся – будет ранний покос, если лёд ещё не сошел – рыба весной будет плохо клевать. Кроме того, нужно было следить за птицами – если закричал перепел, то будет много травы и хлеба.

Этот день в народе называли также Бесхлебницей, потому что запасы зерна заканчивались – люди переходили с хлеба на квас.

Напомним, что 15 апреля также отмечают Международный день культуры.

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