Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Краткосрочные полисы ОСАГО не пользуются спросом

По состоянию на 1 апреля 2024 года оформлено 2296 краткосрочных полисов ОСАГО, приводит данные Российского союза автостраховщиков агентство «Автостоп».

За год заключается более 42 млн полисов ОСАГО, соответственно, можно сделать вывод, что на данный момент доля краткосрочных полисов невелика.

Чаще всего краткосрочные полисы оформляются на максимально возможный для них период – три месяца. Средняя премия по краткосрочным полисам ОСАГО составляет 4 796 рублей.

Кроме того, большого спроса на такие полисы со стороны такси также не наблюдается: использование авто в качестве такси фигурирует только в 3% краткосрочных полисов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













11 апреля 2024

Псковское предприятие изготовило уникальное криогенное оборудование для стартового комплекса «Ангары-А5»
11 апреля 2024

Собираемость взносов на капремонт в Псковской области составляет 97,32%
11 апреля 2024

Испытания новых отечественных катализаторов для нефтехимической отрасли начала  ГК «Титан»
09 апреля 2024

Экспертный совет «Моглино» согласовал расширение производства «Титан-Полимера» в Псковской области
09 апреля 2024

Открытие инжинирингового центра на площадке ОЭЗ «Моглино» обсудил Михаил Ведерников с руководством ​ГК «Титан»
08 апреля 2024

Сбер: более 2 миллионов уникальных пользователей в месяц посещают площадку Домклик в СЗФО
05 апреля 2024

Три инвестпроекта одобрил наблюдательный совет «Моглино» под руководством псковского губернатора
05 апреля 2024

В деревне Переслегино Псковской области введен в эксплуатацию новый газопровод

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...