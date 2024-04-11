Краткосрочные полисы ОСАГО не пользуются спросом

09:23, 15 апреля 2024, ПАИ

По состоянию на 1 апреля 2024 года оформлено 2296 краткосрочных полисов ОСАГО, приводит данные Российского союза автостраховщиков агентство «Автостоп».

За год заключается более 42 млн полисов ОСАГО, соответственно, можно сделать вывод, что на данный момент доля краткосрочных полисов невелика.

Чаще всего краткосрочные полисы оформляются на максимально возможный для них период – три месяца. Средняя премия по краткосрочным полисам ОСАГО составляет 4 796 рублей.

Кроме того, большого спроса на такие полисы со стороны такси также не наблюдается: использование авто в качестве такси фигурирует только в 3% краткосрочных полисов.