Прокуратура даст оценку действиям виновных в появлении свалки на Рижском, 54 в Пскове
Прокуратура Псковской области проводит проверку по информации, размещённой в социальной сети «ВКонтакте», относительно свалки бытовых отходов у дома 54 на Рижском проспекте в Пскове. Об этом ведомство сообщило в своём телеграм-канале.
«В ближайшее время будет дана оценка действиям или бездействию виновных должностных лиц, отвечающих за организацию вывоза мусора», – заявили в прокуратуре.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
15 апреля 2024
Кровлю шатра башни Верхних решеток и дозорной избы отреставрируют в Псково-Печерском монастыре
15 апреля 2024
Движение перекроют по улице Кузнецкой в Пскове на время проведения спортивных соревнований