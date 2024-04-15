Прокуратура даст оценку действиям виновных в появлении свалки на Рижском, 54 в Пскове

09:34, 15 апреля 2024, ПАИ

Прокуратура Псковской области проводит проверку по информации, размещённой в социальной сети «ВКонтакте», относительно свалки бытовых отходов у дома 54 на Рижском проспекте в Пскове. Об этом ведомство сообщило в своём телеграм-канале.

«В ближайшее время будет дана оценка действиям или бездействию виновных должностных лиц, отвечающих за организацию вывоза мусора», – заявили в прокуратуре.