Плановые отключения света пройдут в Печорском районе
Плановое отключение электроэнергии будет проводиться в Печорском районе, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.
Сегодня, 15 апреля, до 17:00 будет отключен свет в деревнях Борщевицы, Тереб, Вишняково, Веребково, Рыжиково, Бельско и Лазарево.
16 апреля с 10:00 до 17:00 не будет электричества в деревнях Борщевицы и Тереб.
17 апреля с 10:00 до 17:00 электроснабжение отключат в деревнях Борщевицы, Тереб и Заходы.
18 апреля с 10:00 до 17:00 света также не будет в деревнях Борщевицы, Тереб и Вашина Гора.
19 апреля с 10:00 до 17:00 без электричества останутся жители деревень Борщевицы, Тереб, Веребково, Рыжиково, Бельско и Лазарево.
В администрации муниципалитета отметили, что плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения.
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