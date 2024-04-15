Плановые отключения света пройдут в Печорском районе

10:37, 15 апреля 2024, ПАИ

Плановое отключение электроэнергии будет проводиться в Печорском районе, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.

Сегодня, 15 апреля, до 17:00 будет отключен свет в деревнях Борщевицы, Тереб, Вишняково, Веребково, Рыжиково, Бельско и Лазарево.

16 апреля с 10:00 до 17:00 не будет электричества в деревнях Борщевицы и Тереб.

17 апреля с 10:00 до 17:00 электроснабжение отключат в деревнях Борщевицы, Тереб и Заходы.

18 апреля с 10:00 до 17:00 света также не будет в деревнях Борщевицы, Тереб и Вашина Гора.

19 апреля с 10:00 до 17:00 без электричества останутся жители деревень Борщевицы, Тереб, Веребково, Рыжиково, Бельско и Лазарево.

В администрации муниципалитета отметили, что плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения.