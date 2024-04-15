28 пьяных водителей задержали на дорогах Псковской области за неделю
28 нетрезвых водителей задержали в Псковской области с 8 по 14 апреля. Один из них повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе псковской Госавтоинспекции.
За неделю сотрудники ведомства пресекли 1610 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения.
Также за этот период в регионе произошло девять дорожно-транспортных происшествий, в которых восемь человек получили различные травмы, а также погиб один человек.
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