28 пьяных водителей задержали на дорогах Псковской области за неделю

11:26, 15 апреля 2024, ПАИ

28 нетрезвых водителей задержали в Псковской области с 8 по 14 апреля. Один из них повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе псковской Госавтоинспекции.

За неделю сотрудники ведомства пресекли 1610 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения.

Также за этот период в регионе произошло девять дорожно-транспортных происшествий, в которых восемь человек получили различные травмы, а также погиб один человек.