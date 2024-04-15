«Луки-Энергия» оказался на предпоследнем месте Второй лиги после двух туров

10:50, 15 апреля 2024, ПАИ

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» занимает предпоследнее место первенства России среди команд Второй лиги дивизиона «Б». Об этом сообщается в пресс-службе турнира.

Во втором матче сезона, который прошёл в Санкт-Петербурге 13 апреля, против местного «Динамо» великолучане уступили со счётом 1:4. Счёт в матче открыл игрок ФК «Луки-Энергия» Никита Шепет, воспользовавшись ошибкой вратаря на 12-й минуте матча. Под занавес первого тайма петербуржцы отыгрались, а во втором тайме увеличили своё преимущество до итогового результата.

Таким образом, на старте сезона «Луки-Энергия» потерпел уже второе поражение подряд.

Следующий матч команда проведёт 20 апреля на домашнем стадионе «Экспресс» против футбольного клуба «Торпедо-Владимир». Начало в 15:00.

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